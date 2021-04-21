В Евпатории потратят 89 млн рублей на Лазурную набережную

Власти Крыма определили единых исполнителей, которые проведут первый этап капремонта Лазурной набережной в Евпатории и благоустроят аллею в парке Фрунзе.

Соответствующие распоряжения главы Крыма опубликованы сегодня на портале правительства.

«Определить общество с ограниченной ответственностью «АМАРА» единственным подрядчиком по муниципальному контракту, предметом которого является выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Капитальный ремонт набережной Лазурная, Евпатория, 1 этап», с ценой контракта 88 895 120 рублей», – говорится в документе.

Вторым распоряжением определена компания, которая займется благоустройством аллеи в парке. «Определить общество с ограниченной ответственностью «ФаворитЮгПлюс» единственным подрядчиком по муниципальному контракту, предметом которого является выполнение работы по благоустройству территорий по объекту «Капитальный ремонт аллеи, расположенной на территории парка им. Фрунзе от улицы Киевская до Шевченко, Евпатория», с ценой контракта 89 066 690 рублей», – говорится в документе.

Работы на обоих объектах следует выполнить до конца текущего года. Подрядчиков обязали выполнить работы по контракту собственными силами в объеме не менее 70%.

Ранее сообщалось, что прокуратура Евпатории начала проверку по факту вырубки деревьев в парке им. Фрунзе, обеспокоившей местных жителей. По ее результатам возбуждено уголовное дело – ущерб от незаконной вырубки в парке оценили в 4 млн рублей.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Симферополе заложили экспериментальный яблоневый сад. В Крымском федеральном университете заложили экспериментальный яблоневый сад с максимально уплотненной схемой посадки, при которой расстояние между саженцами составляет 0,8 метра.

В Ялте разрабатывают проект закона о защите культурного ландшафта. В Ялте начнут разрабатывать проект Федерального закона о защите культурного ландшафта Южного берега Крыма.

Местным предприятиям не доверяют серьезные работы в Крыму. Реконструкцию набережной в Коктебеле проведет питерское ООО «Интерстрой».

Рабочая молодежь утекает из Севастополя. Количество молодых работников до 30 лет в Севастополе по итогам 2020 года сократилось на 16% – или на 6000 человек.