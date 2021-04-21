В администрации Евпатории обыски: на допрос увезли четырех сотрудников

фото © Новости Крыма

В администрации Евпатории сотрудники правоохранительных органов проводят обыски.

Об этом журналистам сообщил глава администрации города Роман Тихончук.

«В районе 14 часов начались обыски в кабинетах в здании администрации и в департаменте имущественных и земельных отношений. После этого сотрудник правоохранительных органов забрали наших сотрудников, это два зама главы администрации и начальник департамента имущественных и земельных отношений, а также сотрудник департамента. Их повезли на допрос», - прокомментировал ситуацию глава администрации Евпатории.

Как ранее сообщалось, в конце ноября 202 года в Евпатории был задержан бывший заместитель главы администрации города. По данным следствия, мужчина, находясь в должности первого заместителя главы администрации Евпатории, весной 2018 года получил через посредника взятку в виде объекта капстроительства.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Правоохранители задержали замглавы администрации Евпатории. Сотрудники правоохранительных органов задержали заместителя главы администрации Евпатории и обыскивают кабинет еще одного заместителя.

Суд в Крыму приговорил украинского военного к заключению в колонии. Джанкойский районный суд 21 апреля приговорил украинского военнослужащего Евгения Добринского к 3 годам 6 месяцам лишения свободы по обвинению в «незаконном пересечении границы» и «контрабанде наркотиков».

В Симферополе изъяли машину за долг в 155 тысяч рублей. Житель крымской столицы решил проигнорировать уведомления, а затем и требования об уплате транспортного налога. У собственника пяти транспортных средств за год просрочки накопился солидный долг – 155 тысяч рублей. В результате дело передано в суд.

Пьяная крымчанка без прав пыталась дать взятку полицейским. В Евпатории местная жительница села за руль в состоянии алкогольного опьянения. Женщину на иномарке задержали сотрудники полиции, передает пресс-служба МВД по РК.