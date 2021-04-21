Уникальная вспышка на Солнце угрожает Крыму

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На протяжении нескольких дней жители Крыма ощутят на себе неприятные последствия сильной магнитной бури, вызванной вспышкой на Солнце.

Об этом рассказал кандидат физико-математических наук, доцент кафедры радиофизики и электроники ФТИ Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского Владимир Кувшинов.

Солнечная вспышка — это взрыв гигантских размеров на поверхности Солнца. Явление возникает, когда магнитная энергия, образованная в солнечной атмосфере, внезапно высвобождается.

«Материал нагревается до нескольких миллионов градусов, а объем выделяемой энергии эквивалентен миллионам ядерных бомб, которые взрываются одновременно. Смертоносный поток достигает Земли через 20 минут», — отметил Владимир Кувшинов.

По его словам, солнечные вспышки — обычное явление, которое существовало еще задолго до появления человека на Земле. Солнечная активность носит циклический характер. Продолжительность среднего цикла составляет 11 лет.

Вместе с тем на днях ученые повысили так называемый вспышечный индекс Солнца с зеленого до желтого уровня. Об этом сообщали сотрудники Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института Академии наук, пишет РИА Новости Крым.

«Минувшей ночью на Солнце произошла уникальная вспышка среднего класса», — цитирует агентство завлабораторией Сергея Кузина.

По словам ученого, это явление не представляет угрозы, однако через два-три дня может вызвать небольшую магнитную бурю.

Владимир Кувшинов отметил, что уничтожить все на своем пути ультрафиолетовому излучению мешает озоновый слой земной атмосферы. Апокалипсиса не случается, но происходят сильные магнитные бури, которые сказываются на самочувствии.

Большинство людей ощущают усталость, головные боли, ломоту в суставах и перепады артериального давления. Больше всех страдают граждане, имеющие патологии сердца и сосудов. Недомогания, как правило, длятся в течение нескольких дней после вспышки на Солнце.

В тексте использованы материалы: Форпост, РИА Крым

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