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Украина перебрасывает танки из Донбасса на границу с Крымом
фото © dontimes.news
Танковые соединения украинской армии, которые направлялись в Донбасс, перебрасываются на границу с Крымом.
Ооб этом со ссылкой на военных сообщают украинские СМИ.
В дополнение к танковым батальонам к российскому полуострову направлены несколько бригад вооруженных сил Украины (ВСУ) и части ПВО. Одновременно отменена ротация войск на линии фронта в Донбассе.
«Бригады сейчас держат на полигонах в Николаевской и Запорожской области. Подразделения должны были выехать на ротацию на луганское направление, но сейчас планы поменялись, говорят, что наши части перебросят под Крым.
Те части, которые должны были уходить на ротацию в тыл из Луганской области, задержали на позициях. Когда будет очередная ротация, неизвестно. Отложили на неопределенный срок», – цитирует полковника ВСУ украинское издание «Страна.УА».
В тексте использованы материалы: Крыминформ
В тексте использованы материалы: Новый день
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