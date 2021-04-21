Водный кризис
Развитие сюжета: Центральная часть Симферополя осталась без воды ● Новые аварии на водоводах в Симферополе: куда подвезут воду ● Симферополь накопил воды на восемь месяцев ● Алуштинцам пообещали давать воду два раза в сутки ● Аксенов пообещал дать воду Симферополю
Туристам на заметку: в сезон в Ялте вода будет тоже подаваться по графику
фото © Новости Крыма
График подачи воды жителям и гостям Ялты во время курортного сезона останется прежним – с 6:00 до 9:00 утром, а также с 18:00 до 21:00 вечером.
«С водой проблем не будет. Сохраним такой же график, 3 часа утром и 3 часа вечером, что даст возможность пансионатам и санаториям обеспечить гостей и местных жителей», – сказала глава администрации Ялты Янина Павленко.
Ограничения подачи воды ожидаются на фоне засухи последних лет в Ялте, где потребление в турсезон вырастает почти втрое, сообщил отдел информполитики администрации курортного города в пятницу.
«Мы уже понимаем, что ограничений в летний период нам не избежать даже при самом оптимистичном сценарии. Будем общаться с представителями турбизнеса на эту тему, так как большая вероятность, что сезон будет проходить с насосами и емкостями», - цитирует пресс-служба главу администрации Ялты Янину Павленко.
По ее данным, для бесперебойной круглогодичной подачи воды запас в водохранилищах региона должен быть не менее 21 млн кубометров.
Сити-менеджер отметила, что в среднем в сутки ялтинцы потребляют порядка 45 тыс. кубов воды, а когда приезжают туристы, отметка иногда доходит до 125 тыс. куб. м.
Общий объем в Загорском и Счастливенском водохранилищах, питающих Ялту, составляет сейчас около 13,2 млн кубометров воды.
За счет местных альтернативных источников (Уч-Кош, Хаста-Баш и Массандровский водопад) на данный момент водоснабжение курорта осуществляется круглосуточно.
«Приток с 1 по 15 апреля - 4,5 миллиона кубометров. Прежде всего, это благодаря активному таянию снега. Стоит отметить, что верхушки на северном склоне в снегу, поэтому поступление воды еще ожидаем, но сказать точно, как пройдет курортный сезон, мы не можем, поэтому прорабатываем разные сценарии развития событий», - цитирует пресс-служба администрации исполняющего обязанности заместителя директора ГУП «Водоканал ЮБК» Александра Петровичева.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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Туристам на заметку: в сезон в Ялте вода будет тоже подаваться по графику
График подачи воды жителям и гостям Ялты во время курортного сезона останется прежним – с 6:00 до 9:00 утром, а также с 18:00 до 21:00 вечером.
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