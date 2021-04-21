Туристам на заметку: в сезон в Ялте вода будет тоже подаваться по графику

фото © Новости Крыма

График подачи воды жителям и гостям Ялты во время курортного сезона останется прежним – с 6:00 до 9:00 утром, а также с 18:00 до 21:00 вечером.

«С водой проблем не будет. Сохраним такой же график, 3 часа утром и 3 часа вечером, что даст возможность пансионатам и санаториям обеспечить гостей и местных жителей», – сказала глава администрации Ялты Янина Павленко.

Ограничения подачи воды ожидаются на фоне засухи последних лет в Ялте, где потребление в турсезон вырастает почти втрое, сообщил отдел информполитики администрации курортного города в пятницу.

«Мы уже понимаем, что ограничений в летний период нам не избежать даже при самом оптимистичном сценарии. Будем общаться с представителями турбизнеса на эту тему, так как большая вероятность, что сезон будет проходить с насосами и емкостями», - цитирует пресс-служба главу администрации Ялты Янину Павленко.

По ее данным, для бесперебойной круглогодичной подачи воды запас в водохранилищах региона должен быть не менее 21 млн кубометров.

Сити-менеджер отметила, что в среднем в сутки ялтинцы потребляют порядка 45 тыс. кубов воды, а когда приезжают туристы, отметка иногда доходит до 125 тыс. куб. м.

Общий объем в Загорском и Счастливенском водохранилищах, питающих Ялту, составляет сейчас около 13,2 млн кубометров воды.

За счет местных альтернативных источников (Уч-Кош, Хаста-Баш и Массандровский водопад) на данный момент водоснабжение курорта осуществляется круглосуточно.

«Приток с 1 по 15 апреля - 4,5 миллиона кубометров. Прежде всего, это благодаря активному таянию снега. Стоит отметить, что верхушки на северном склоне в снегу, поэтому поступление воды еще ожидаем, но сказать точно, как пройдет курортный сезон, мы не можем, поэтому прорабатываем разные сценарии развития событий», - цитирует пресс-служба администрации исполняющего обязанности заместителя директора ГУП «Водоканал ЮБК» Александра Петровичева.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму депутатов заставили считать выгребные ямы. В Крыму к подсчету домовладений без центральной канализации привлекут депутатов и общественников.

Мэр Ялты решила повоевать с подрядчиками ремонта парков. На исполнителей благоустройства парков и скверов подадут в суд.

Новые аварии на водоводах в Симферополе: куда подвезут воду. В связи с авариями на сетях холодного водоснабжения и проведением ремонтных работ, некоторые районы Симферополя временно останутся без водоснабжения.

Крымские чиновники не заинтересованы в борьбе с нелегальным сбросом сточных вод. Крымские муниципалитеты не заинтересованы в борьбе с нелегальным сбросом сточных вод.