Водный кризис
Развитие сюжета: Новые аварии на водоводах в Симферополе: куда подвезут воду ● Симферополь накопил воды на восемь месяцев ● Алуштинцам пообещали давать воду два раза в сутки ● Аксенов пообещал дать воду Симферополю ● Водохранилища Крыма: когда ждать уменьшения притоков
Центральная часть Симферополя осталась без воды
В связи с ремонтными работами на сетях холодного водоснабжения по улице Заводская часть Симферополя осталась без водоснабжения.
Об этом сообщили в ГУП РК «Вода Крыма».
Так с 10:30 ограничено водоснабжение по адресам: ул. Лихого, ул. Футболистов, ул. Заводская, ул. Субхи, ул. Гражданская, ул. Бахчисарайская, а также прилегающим улицам и переулкам.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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