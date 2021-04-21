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Водный кризис

Центральная часть Симферополя осталась без воды

В связи с ремонтными работами на сетях холодного водоснабжения по улице Заводская часть Симферополя осталась без водоснабжения.

Об этом сообщили в ГУП РК «Вода Крыма».

Так с 10:30 ограничено водоснабжение по адресам: ул. Лихого, ул. Футболистов, ул. Заводская, ул. Субхи, ул. Гражданская, ул. Бахчисарайская, а также прилегающим улицам и переулкам.

 

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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