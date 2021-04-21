Суд в Крыму приговорил украинского военного к заключению в колонии

Джанкойский районный суд 21 апреля приговорил украинского военнослужащего Евгения Добринского к 3 годам 6 месяцам лишения свободы по обвинению в «незаконном пересечении границы» и «контрабанде наркотиков».

Об этом сообщил адвокат Добринского Ислям Велиляев.

Он уточнил, что суд приговорил Добринского к заключению в колонии общего режима.

«Сегодня прошло заседание по делу в отношении моего подзащитного Евгения Добринского, он выступил с последним словом, указал, что он не признает себя виновным ни в одном преступлении, вменяемом ему. Он указал, что наркотики – коноплю, которую у него нашли во время обыска, ему подкинули сотрудники ФСБ во время обыска. И по поводу эпизода о незаконном пересечении границы, он также указал, что не считает, что переходил границу, поэтому Евгений сказал, что его задержали незаконно. После этого суд удалился в совещательную комнату, и вынес приговор – 3 года 6 месяцев колонии общего режима, без дополнительных ограничений», – рассказал адвокат.

Защита намерена обжаловать данный приговор.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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