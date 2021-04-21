Сотрудник Госкомводхоза Крыма арестован по обвинению в мошенничестве

Суд заключил под стражу 41-летнего сотрудника госкомитета по водному хозяйству и мелиорации Крыма, обвиняемого в крупном мошенничестве и обещании посредничества во взяточничестве.

Об этом сообщила пресс-служба главного следственного управления СК России по РК и Севастополю.

«Установлено, что с марта 2020 года и по апрель 2021 мужчина, находясь в должности главного специалиста по правовой работе Госкомводхоза, ввел в заблуждение местную жительницу, решив похитить у нее денежные средства в крупном размере. Он сообщил, что с помощью знакомств в определенных структурах поможет ей без судебного решения зарегистрировать право собственности на четыре объекта недвижимости в селе Прибрежное Сакского района, попросив за это вознаграждение», – говорится в сообщении.

Сотрудники МВД и Росгвардии задержали чиновника после получения им 800 тыс. рублей. Следствие установило, что всего мужчина получил от местной жительницы 1,5 млн рублей из требуемых 2,2 млн.

Фигуранту уголовного дела предъявлено обвинение, суд заключил его под стражу.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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