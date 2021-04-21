Происшествия
Симферопольский таксист сдал полиции четверых любителей «соли»
В отдел полиции поступил звонок от извозчика, который сообщил о подозрении, что у четверых его пассажиров имеются при себе наркотики.
Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РК.
Автомобиль был остановлен правоохранителями недалеко от одной из центральных площадей Симферополя. Во время осмотра они изъяли из машины пакетик с порошкообразным веществом. Также на коврике был найден сверток синего цвета.
Как выяснилось, запрещенное вещество, по заключению экспертизы производное N-метилэфидрона, принадлежало одному из пассажиров такси, ранее неоднократно судимому за имущественные преступления 32-летнему симферопольцу.
«Молодой человек пояснил, что «соль» он нашел в лесном массиве в районе улицы 51-й Армии и хранил для личного употребления без цели распространения. При виде сотрудников полиции испугался и спрятал свертки в салоне авто», — рассказали в пресс-службе.
Теперь в отношении задержанного возбуждено уголовное дело, санкции по которому может составить до 3 лет лишения свободы.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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