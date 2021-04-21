Севастополю выделили более миллиарда рублей на ремонт водопроводов

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Севастополю добавили 1,134 миллиарда рублей на мероприятия, связанные с обеспечением бесперебойного водоснабжения.

Деньги выделили из резервного фонда российского правительства, сообщили в пресс-службе Минэкономразвития России.

Соответствующие соглашения о предоставлении субсидий были заключены и с Севастополем, и с Республикой Крым, которой также выделили 2,148 миллиарда рублей на аналогичные цели, отметили в ведомстве. Деньги уже доведены до регионов.

«После получения субсидии основная задача руководства субъектов – определить заказчиков работ, довести до них выделенное финансирование и заключить госконтракты для скорейшего их выполнения», - отметил замминистра экономического развития РФ Сергей Назаров.

На полученные средства регионы смогут отремонтировать более 61 км трубопроводов в Севастополе и Симферопольском районе. Кроме того, часть средств будет направлена на геологоразведку: в Севастополе планируется пробурить 17 скважин, в Крыму – 30. Федеральные субсидии покроют 95% затрат на обозначенные мероприятия. Оставшиеся 5% регионы обязаны изыскать в собственных бюджетах, отметили в Минэкономразвития.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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