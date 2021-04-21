Происшествия
Серийного похитителя спортинвентаря поймали в Симферополе
Изучая записи камер видеонаблюдения из спортивных магазинов, сотрудники полиции пришли к выводу, что к большей части краж причастен один и тот же человек.
Сумма материального ущерба от его действий составила свыше 30 тысяч рублей, рассказали в пресс-службе МВД по РК.
Злоумышленником оказался 42-летний мужчина. В настоящее время правоохранители доказали шесть краж из магазинов крымской столицы. Похищенный товар злоумышленник проносил через кассовую зону, спрятав под одеждой, а впоследствии перепродавал его.
Теперь в отношении задержанного возбуждено уголовное дело, санкции по которому могут составить до 2 лет лишения свободы.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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