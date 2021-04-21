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Происшествия

Серийного похитителя спортинвентаря поймали в Симферополе

Изучая записи камер видеонаблюдения из спортивных магазинов, сотрудники полиции пришли к выводу, что к большей части краж причастен один и тот же человек.

Сумма материального ущерба от его действий составила свыше 30 тысяч рублей, рассказали в пресс-службе МВД по РК.

Злоумышленником оказался 42-летний мужчина. В настоящее время правоохранители доказали шесть краж из магазинов крымской столицы. Похищенный товар злоумышленник проносил через кассовую зону, спрятав под одеждой, а впоследствии перепродавал его.

Теперь в отношении задержанного возбуждено уголовное дело, санкции по которому могут составить до 2 лет лишения свободы.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

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