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Санкции

Серая зона: Qiwi уходит из Крыма?

17:42 среда, 21 апреля 2021
Серая зона: Qiwi уходит из Крыма?

фото © rbc.ru

Жители Крыма пожаловались на прекращение работы киви-терминалов.

В социальных сетях стали появляться сообщения, что российская платежная система вовсе прекратила свою работу на полуострове из-за санкций.

В группе «Черный список Крым|Симферополь|Севастополь» в сети «ВКонтакте» один из подписчиков сообщил, что все терминалы данной компании, в которых он пытался пополнить счет, прекратили свою работу.

«Пытался оплатить свой интернет, и у меня это не получилось, после чего мой интернет-провайдер сказал, что qiwi больше у нас не работает. Кто и что знает по этому поводу?» — задал вопрос интернет-пользователям автор сообщения.

Один из комментаторов ответил, что якобы Акционерное общество QIWI прекращает сотрудничать с юридическими лицами Республики Крым из-за санкций. Оплата услуг связи через платежные системы QIWI прекращается с 7 апреля 2021 года. Все остальные способы оплаты продолжают работать в прежнем режиме.

СМИ связались с call-центром компании. Там ответили, что перебои в работе терминалов носят временный характер, не связаны с санкциями и вскоре будут устранены.

Кроме того, нам сообщили, что на сегодня компания не собирается уходить из Крыма.

В тексте использованы материалы: Форпост

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