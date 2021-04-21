Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В Севастополе налажена «бесшовная» ковид-реабилитация ● Коронавирус в Крыму: оперативная сводка ● В России умирают трое из четырех больных ковидом на ИВЛ ● 99 случаев коронавируса выявили в Крыму за сутки ● Аксенов приказал разобраться с очередями на вакцинацию
С площади Ленина в Симферополе пропал пункт вакцинации
Передвижной пункт вакцинации, который организовали в столице Республике Крым и ранее разместили на площади Ленина, переехал в связи с ремонтом в другое место.
Об этом на брифинге по ситуации с коронавирусной инфекцией в регионе сообщил министр здравоохранения РК Александр Остапенко.
«Мы переместили передвижной пункт вакцинации с площади Ленина в связи с ремонтом, и приглашаем всех приходить к центру медицинской профилактики (ул. Пушкина – ред.)», - заявил он.
В ближайшие дни, по словам министра, пункты вакцинации также заработают в четырех крупных торговых центрах Симферополя: на Киевской 189, на Евпаторийском шоссе, на улице Ясной и на улице Севастопольской.
Очередь на вакцинацию, по данным регионального минздрава, в Республике на сегодня составляет 33 495 человек. Остаток вакцины - 92 872 дозы.
«На сегодняшний день Республика Крым получила 215 852 дозы вакцины, и мы привили 122 980 человек. Из них 65 865 получили уже второй компонент. Функционирует 96 пунктов вакцинации, организовано 57 выездных бригад», - перечислил Остапенко.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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