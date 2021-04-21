Происшествия
Пьяная крымчанка без прав пыталась дать взятку полицейским
В Евпатории местная жительница села за руль в состоянии алкогольного опьянения. Женщину на иномарке задержали сотрудники полиции, передает пресс-служба МВД по РК.
Инцидент произошел на улице Полупанова. Как выяснили правоохранители, у нарушительницы не было водительского удостоверения. Кроме того, ранее ее уже привлекали к ответственности за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения.
Однако на этот раз, чтобы «закрыть вопрос» водитель Suzuki предложила инспекторам взятку. Несмотря на предупреждение о том, что за подобное ей грозит ответственность, женщина оставила в патрульном автомобиле 20 тысяч рублей.
О случившемся полицейские сообщили в дежурную часть, на место выехала следственно-оперативная группа. Специалисты зафиксировали факт попытки дачи взятки и отказ водителя проходить медосвидетельствование.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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