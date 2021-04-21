Прогноз погоды в Крыму на среду 21 апреля

Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в среду, 21 апреля.

Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В степном Крыму - гроза (гроза), уровень опасности желтый, ветер (юго-западный местами до 18 м/с), уровень опасности желтый. В предгорном Крыму - ветер (юго-западный местами до 18 м/с), уровень опасности желтый, гроза (гроза), уровень опасности желтый. На южном побережье - гроза (гроза), уровень опасности желтый, ветер (юго-западный местами до 18 м/с), уровень опасности желтый. В горах Крыма - ветер (юго-западный местами до 18 м/с), уровень опасности желтый, гроза (гроза), уровень опасности желтый.

В Симферополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром. Температура воздуха днем от 7 до 14, ночью около 8 градусов. Ветер юго-западный 20 км/час, возможны порывы до 64 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 64 до 100 процентов, атмосферное давление 755 мм рт.ст.

В Ялте сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером. Температура воздуха днем от 10 до 15, ночью около 10 градусов. Ветер юго-западный 18 км/час, возможны порывы до 58 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 66 до 96 процентов, атмосферное давление 755 мм рт.ст.

В Севастополе сегодня утром пасмурно, во второй половиня дня - переменная облачность. Возможны осадки утром и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 9 до 12, ночью около 9 градусов. Ветер юго-западный 24 км/час, возможны порывы до 55 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 77 до 100 процентов, атмосферное давление 756 мм рт.ст.

В Феодосии сегодня утром пасмурно, во второй половиня дня - переменная облачность. Возможны осадки утром, вечером. Температура воздуха днем от 8 до 14, ночью от 8 до 9 градусов. Ветер юго-западный 24 км/час, возможны порывы до 56 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 75 до 100 процентов, атмосферное давление 755 мм рт.ст.

В Керчи сегодня утром пасмурно, во второй половиня дня - переменная облачность. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от 8 до 13, ночью около 9 градусов. Ветер юго-западный 15 км/час, возможны порывы до 39 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 85 до 100 процентов, атмосферное давление 763 мм рт.ст.

В Евпатории сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 9 до 13, ночью около 9 градусов. Ветер юго-западный 22 км/час, возможны порывы до 62 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 88 до 100 процентов, атмосферное давление 755 мм рт.ст.

В Джанкое сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером. Температура воздуха днем от 7 до 15, ночью от 8 до 9 градусов. Ветер южный 25 км/час, возможны порывы до 61 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 69 до 100 процентов, атмосферное давление 754 мм рт.ст.

В Армянске сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером. Температура воздуха днем от 8 до 13, ночью от 8 до 9 градусов. Ветер северный 20 км/час, возможны порывы до 49 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 87 до 100 процентов, атмосферное давление 754 мм рт.ст.

На Ай-Петри сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 4 до 8, ночью около 4 градусов. Ветер юго-западный 18 км/час, возможны порывы до 56 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 96 до 100 процентов, атмосферное давление 756 мм рт.ст.

На Ангарском перевале сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 5 до 10, ночью около 6 градусов. Ветер западный 6 км/час, возможны порывы до 17 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 75 до 100 процентов, атмосферное давление 763 мм рт.ст.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 8 до 10 градусов тепла. По городам: в Алуште - 10, в Евпатории - 11, на мысе Казантип в Азовском море - 9, в Керчи - 10, в Николаевке - 10, в Севастополе - 11, в Судаке - 10, на Тарханкуте - 10, в Феодосии - 10, в Ялте - 10 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 9, в Египте - 22, на Кипре - 18, в Одессе - 8, в Сочи - 12, в Турции - 17, в Хорватии - 14 градусов выше нуля.

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