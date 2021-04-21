Происшествия
Приезжий ударил пенсионерку в Ялте, та упала и умерла до приезда «скорой»
В Ялте из-за многочисленных травм погибла пожилая женщина, которая стала жертвой конфликта с приезжим.
Трагедия случилась несколько дней назад недалеко от автовокзала Ялты, около жилого дома на улице Московской. Пенсионерка на улице вступила в словесную перепалку с 35-летним прохожим. Они длительное время выясняли отношения, после чего мужчина не сдержал гнев и резко ударил женщину. От удара она попятилась и упала в цокольное помещение дома.
Во время падения жертва получила целый букет травм: вдавленный перелом лобной и теменной костей, разрыв твердой мозговой оболочки, многооскольчатый перелом носа и открытую проникающую черепно-мозговую травму. Такие травмы оказались несовместимы с жизнью, и женщина умерла до приезда скорой. Тело пенсионерки заметила соседка, которая вызвала правоохранителей. Злоумышленник с места трагедии скрылся.
Правоохранители смогли задержать его. Выяснилось, что у мужчины уже была судимость за кражу. В настоящее время его обвиняют в убийстве по неосторожности в соответствии со статьей 109 УК РФ. Ему грозит срок до двух лет тюрьмы.
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