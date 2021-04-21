Приезжий ударил пенсионерку в Ялте, та упала и умерла до приезда «скорой»

В Ялте из-за многочисленных травм погибла пожилая женщина, которая стала жертвой конфликта с приезжим.

Трагедия случилась несколько дней назад недалеко от автовокзала Ялты, около жилого дома на улице Московской. Пенсионерка на улице вступила в словесную перепалку с 35-летним прохожим. Они длительное время выясняли отношения, после чего мужчина не сдержал гнев и резко ударил женщину. От удара она попятилась и упала в цокольное помещение дома.

Во время падения жертва получила целый букет травм: вдавленный перелом лобной и теменной костей, разрыв твердой мозговой оболочки, многооскольчатый перелом носа и открытую проникающую черепно-мозговую травму. Такие травмы оказались несовместимы с жизнью, и женщина умерла до приезда скорой. Тело пенсионерки заметила соседка, которая вызвала правоохранителей. Злоумышленник с места трагедии скрылся.

Правоохранители смогли задержать его. Выяснилось, что у мужчины уже была судимость за кражу. В настоящее время его обвиняют в убийстве по неосторожности в соответствии со статьей 109 УК РФ. Ему грозит срок до двух лет тюрьмы.

Ранее Новости Крыма сообщали:

Серийного похитителя спортинвентаря поймали в Симферополе. Изучая записи камер видеонаблюдения из спортивных магазинов, сотрудники полиции пришли к выводу, что к большей части краж причастен один и тот же человек.

В Симферополе мужчина украл телефонный кабель на 113 тысяч рублей. В полицию Симферополя поступило сообщение от представителя предприятия о том, что неизвестные похитили телефонный кабель, причинив ущерб на сумму более 113 тысяч рублей.

В Крыму россиянина будут судить за убийство знакомого жены. В Красногвардейском районе Крыма будут судить жителя Пермского края за убийство местного жителя.

В Керчи поймали серийного похитителя ценностей из автомобилей. В керченскую полицию поступило сообщение от местного жителя о краже.