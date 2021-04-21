Власть
Правоохранители задержали замглавы администрации Евпатории
Сотрудники правоохранительных органов задержали заместителя главы администрации Евпатории и обыскивают кабинет еще одного заместителя.
Эту информацию подтвердили два источника в администрации города.
«Правоохранители работают в администрации, изымают документы. Задержаны (замглавы Павел) Охтинов и начальник ДИЗО (департамента имущественных и земельных отношений Евгений) Локаец. Обыск идет в кабинете (замглавы администрации Сергея) Еременко», – сказал один из собеседников агентства.
По словам второго источника, речь идет о нарушениях при проведении конкурса на право организации ярмарок на территории города.
Официальной информации о задержаниях на данный момент нет.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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