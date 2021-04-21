Правоохранители задержали замглавы администрации Евпатории

Сотрудники правоохранительных органов задержали заместителя главы администрации Евпатории и обыскивают кабинет еще одного заместителя.

Эту информацию подтвердили два источника в администрации города.

«Правоохранители работают в администрации, изымают документы. Задержаны (замглавы Павел) Охтинов и начальник ДИЗО (департамента имущественных и земельных отношений Евгений) Локаец. Обыск идет в кабинете (замглавы администрации Сергея) Еременко», – сказал один из собеседников агентства.

По словам второго источника, речь идет о нарушениях при проведении конкурса на право организации ярмарок на территории города.

Официальной информации о задержаниях на данный момент нет.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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