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Власть

Первую в Крыму операцию по трансплантации почки проведут до конца года

15:06 среда, 21 апреля 2021

Первая операция по пересадке донорской почки должна пройти в Крыму до конца 2021 года.

Об этом в интервью рассказал министр здравоохранения Республики Крым Александр Остапенко.

«Наша задача – к осени этого года уже осуществить первую пересадку почки. И это вполне решаемая задача с учетом наших возможностей и инфраструктуры. Я глубоко убежден, что для Крыма это будет еще один очень серьезный шаг вперед, который покажет, что медицина выходит на новый уровень», – рассказал Остапенко.

Также министр сообщил, что в ближайшее время для специалистов Многопрофильного медцентра им. Н.А. Семашко приобретут лабораторию ЭФИ (электрофизиологическое исследование сердца) для пациентов с нарушением ритма сердца.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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