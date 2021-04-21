Власть
Первую в Крыму операцию по трансплантации почки проведут до конца года
Первая операция по пересадке донорской почки должна пройти в Крыму до конца 2021 года.
Об этом в интервью рассказал министр здравоохранения Республики Крым Александр Остапенко.
«Наша задача – к осени этого года уже осуществить первую пересадку почки. И это вполне решаемая задача с учетом наших возможностей и инфраструктуры. Я глубоко убежден, что для Крыма это будет еще один очень серьезный шаг вперед, который покажет, что медицина выходит на новый уровень», – рассказал Остапенко.
Также министр сообщил, что в ближайшее время для специалистов Многопрофильного медцентра им. Н.А. Семашко приобретут лабораторию ЭФИ (электрофизиологическое исследование сердца) для пациентов с нарушением ритма сердца.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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