Отсидевший два десятка лет россиянин попался в Крыму на грабеже

Симферопольские полицейские задержали мужчину, который, отбыв срок, приехал в Крым и ограбил водителя грузовика.

Об этом сообщила пресс-служба МВД по Республике Крым.

«Сотрудниками (полиции) по подозрению в совершении грабежа задержан ранее неоднократно судимый за имущественные преступления 47-летний мужчина. Благодаря грамотно организованным оперативным мероприятиям он был установлен «по горячим следам», – говорится в сообщении. – В ходе проверки выяснилось, что мужчина к своим 47 годам в автобиографии имеет в общей сложности 22 года нахождения в местах лишения свободы за грабежи и кражи».

Полицейские установили, что мужчина отбывал срок в Ростове-на-Дону, после освобождения он приехал в Крым, снял квартиру в Симферопольском районе и «вышел на заработки». «Проходя мимо припаркованного грузового автомобиля, он воспользовался тем, что водитель занят заменой пробитого колеса. Из салона автомашины он незаметно похитил денежные средства в размере 4300 рублей, – уточнили в МВД. – После того, как злоумышленник начал убегать, водитель заметил его».

Водитель грузовика передал приметы грабителя полицейским, которые установили его местонахождение и задержали. Полицейские возбудили уголовное дело по части 1 статьи 161 УК РФ – грабеж. Согласно санкции статьи мужчине грозит четыре года лишения свободы. Суд избрал задержанному меру пресечения в виде заключение под стражу.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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