Мэр Симферополя хочет пересадить горожан на автобусы и велосипеды

Таким образом, по его мнению, можно уменьшить транспортную нагрузку на город.

Нехватку парковок и переизбыток автомобилей в Симферополь можно нивелировать с помощью альтернативных средств передвижения. Об этом в интервью РИА Новости Крым заявил глава горадминистрации Валентин Демидов.

«Стоит комплексная задача по улучшению качества работы общественного транспорта. Это мировая практика, когда люди пересаживаются на общественный транспорт либо на альтернативный – велосипеды, самокаты», - считает мэр.

Он отметил, что общественный транспорт в городе обслуживают два предприятия – «Крымтроллейбус» и «Горавтотранс». В последнем Демидов констатировал плачевную ситуацию, связанную с тем, что больше половины подвижного состава находятся в разукомплектованном состоянии.

Напомним, что крымский Следком возбудил уголовное дело по факту простоя новых симферопольских автобусов, которые были разобраны на запчасти. На их ремонт потребуется 92 миллиона рублей.

«Мы подготовили дорожную карту и план мероприятий по реанимации, чтобы выпускать больше автобусов на линию», - сообщил Демидов.

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