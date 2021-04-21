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Леса Севастополя закрыли до холодов и дождей
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Севастопольцам ограничили число мест для весенних вылазок на природу.
В городе объявлен пожароопасный сезон, а это значит, что отдохнуть на природе теперь можно только в специально оборудованных для этого местах. От посещения лесов горожанам рекомендуется воздержаться.
Согласно постановлению правительства города, в число мест с высокой вероятностью возникновения лесных пожаров включены территории садовых товариществ и села Верхнесадовского, Балаклавского, Орлиновского, Терновского муниципальных округов Севастополя.
Контролировать ситуацию – организовывать рейды, следить за обращением с огнем, вести разъяснительные беседы – будут сотрудники главного управления МЧС по Севастополю.
Работники лесхоза на время пожароопасного периода установят шлагбаумы на въездах в леса, где отдыхать нельзя, и прочистят противопожарные минерализованные полосы.
Как уточняется, продлится пожароопасный сезон до наступления устойчивых холодов и дождливой погоды.
В тексте использованы материалы: Форпост
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