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Власть

Леса Севастополя закрыли до холодов и дождей

Леса Севастополя закрыли до холодов и дождей

фото © Википедия

Севастопольцам ограничили число мест для весенних вылазок на природу.

В городе объявлен пожароопасный сезон, а это значит, что отдохнуть на природе теперь можно только в специально оборудованных для этого местах. От посещения лесов горожанам рекомендуется воздержаться.

Согласно постановлению правительства города, в число мест с высокой вероятностью возникновения лесных пожаров включены территории садовых товариществ и села Верхнесадовского, Балаклавского, Орлиновского, Терновского муниципальных округов Севастополя.

Контролировать ситуацию – организовывать рейды, следить за обращением с огнем, вести разъяснительные беседы – будут сотрудники главного управления МЧС по Севастополю.

Работники лесхоза на время пожароопасного периода установят шлагбаумы на въездах в леса, где отдыхать нельзя, и прочистят противопожарные минерализованные полосы.

Как уточняется, продлится пожароопасный сезон до наступления устойчивых холодов и дождливой погоды.

В тексте использованы материалы: Форпост

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