Крыму угрожает саранча, бороться с ней будут биологическим оружием

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Химические препараты губительны не только для саранчи, но и для всей экосистемы Крыма, поэтому борьбу с вредителями следует вести с помощью биологических штаммов.

Об этом сообщил директор ФГБУН «Научно-исследовательский институт сельского хозяйства Крыма» (НИИСХ РК), доктор сельскохозяйственных наук Владимир Паштецкий.

Ранее Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций опубликовал предупреждение в возможном введении режима повышенной готовности на территории Крыма в связи с нашествием саранчи.

Владимир Паштецкий считает, что нашествие саранчи хоть и «является болью для крымских аграриев», но с ней уже научились бороться.

«Этот вредитель в больших или меньших объемах встречается в Крыму каждый год. Мы знаем, когда саранча прилетает, знаем, когда и чем ее необходимо обрабатывать, чтобы не допустить необратимых последствий», - сказал он и выразил уверенность, что раз Крым справился «с энергетической и водной проблемой, то сил справиться с саранчой хватит тем более».

Однако, по мнению доктора наук, региону следует активнее применять в этой борьбе результаты научных исследований. Важно максимально снизить использование различных химических препаратов, оказывающих негативное воздействие на экологию, так как полуостров должен стать «чистым» регионом.

«Посевы и сады расположены в непосредственной близости от населенных пунктов и рекреационных зон. По этой причине следует пересмотреть использование химических препаратов, которые наносят ущерб не только саранче и другим вредителям, но и окружающим посевам, почвам, водам и, в итоге, человеку», - сказал он.

По словам эксперта, крымские ученые сделали значительные шаги в области сельскохозяйственной микробиологии и получили штаммы, позволяющие бороться с листогрызущими вредителями. Первые опыты по их применению будут проведены в обозримом будущем, подчеркнул Паштецкий.

Ранее директор НИИСХ РК сообщал, что для успешного развития крымскому сельскому хозяйству необходимо менять конъюнктуру, так как климатические условия позволяют выращивать масличные культуры, которые более выгодные с экономической точки зрения.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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