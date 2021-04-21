Происшествия
Крымские реалии: житель Феодосии избил свою мать иконой
фото © Новости Крыма
Феодосийский городской суд приговорил местного жителя, который избил свою мать и грозился ее убить, к двум годам и одному месяцу колонии строгого режима.
Об этом сообщила пресс-служба суда.
«Ссора между близкими людьми и проявление сыном агрессии по отношению к матери возникла на почве употребления им большого количества алкоголя. Сын не сдерживался в выражениях, оскорблял мать и выражался в ее адрес нецензурно. В дальнейшем, высказывая в адрес матери угрозы убийством «я тебя добью», сын схватил в обе руки икону с изображением лика Казанской Божьей Матери, замахнулся и нанес ею удары по лицу и голове матери», – говорится в сообщении.
Женщина попыталась убежать в спальню, но мужчина ее догнал и, повторяя угрозы убийством, вновь начал избивать мать. После этого, мужчина успокоился, ушел в другую комнату и уснул.
«От указанных противоправных действий великовозрастного сына его матери были причинены множественные телесные повреждения, включая закрытый перелом левой скуловой дуги, – добавили в суде. – Действия феодосийца квалифицированы судом как умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия (пункт «з» часть 2 статьи 112 УК РФ). Приговор суда не вступил в законную силу».
В суде уточнили, что преступление было совершено в августе минувшего года. При этом мужчина в 2018 году уже имел судимость за аналогичное преступление, совершенное в отношении матери. Тогда он нанес ей тяжкий вред здоровью, за что получил три с половиной года колонии, но освободился досрочно.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
В тексте использованы материалы: Новый день
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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