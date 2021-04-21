Крымчанин получил 4,5 года тюрьмы за торговлю наркотиками

Житель села Миролюбовка Красногвардейского района получил 4 года и 6 месяцев за незаконный сбыт наркотических средств. Тюремный срок виновный будет отбывать в исправительной колонии строгого режима.

Таков приговор Красногвардейского районного суда Республики Крым.

Судом установлено, что местный житель, имея умысел на незаконный сбыт наркотических средств и действуя из корыстных побуждений, договорился со своим знакомым о реализации наркотического средства. Во исполнение предварительных договоренностей мужчины встретились в с.

Миролюбовка, где продавец из рук в руки передал покупателю бумажный сверток с веществом растительного происхождения серо-зеленого цвета, получив взамен денежные средства в размере 1 тысячи рублей.

Встреча состоялась в рамках оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка», проводимого сотрудниками ОКОН ОМВД России по Красногвардейскому району, и продавец не знал, что его знакомый выступает в роли «условного покупателя». Согласно данным экспертизы незаконно сбытое подсудимым наркотическое средство является наркотическим средством – каннабис (марихуана), масса которого составляет 1,03 грамма (в пересчете на высушенное вещество).

При рассмотрении уголовного дела подсудимый свою вину в совершении преступления по предъявленному обвинению не признал, поясняя произошедшее совместным употреблением со своим знакомым наркотического вещества в заброшенном здании сельского клуба. Сбыт наркотиков и получение денег категорически отрицал.

Несмотря на непризнание подсудимым вины в совершении преступного деяния, суд, в силу подтверждения его вины письменными доказательствами по делу, собранными в ходе предварительного расследования и исследованными в ходе судебного разбирательства, посчитал собранные по делу доказательства относимыми, допустимыми и позволяющими принять законное и обоснованное решение по делу.

При принятии решения суд учел характер и степень общественной опасности совершенного деяния, незначительный размер изъятого наркотического средства, положительные характеристики по месту жительства и работы, отсутствие наркотической зависимости и необходимости принудительного лечения, наличие рецидива преступлений по приговору суда от 2013 года, отношение подсудимого к совершенному тяжкому преступлению, отсутствие обстоятельств, исключающих преступность или наказуемость деяния, совершенного подсудимым, равно как и обстоятельств, которые могут повлечь за собой освобождение от уголовной ответственности или от наказания.

Суд пришел к выводу, что исправление подсудимого возможно при назначении ему наказания в условиях изоляции от общества.

Действия 35-летнего крымчанина квалифицированы судом как незаконный сбыт наркотических средств (ч. 1 ст. 228.1 УК РФ). Приговор суда не вступил в законную силу, за подсудимым остается право на обжалование приговора суда в апелляционном порядке.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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