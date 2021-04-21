Власть
Крым ждет массовая застройка
фото © Новости Крыма
Введение жесткого регулирования цен на недвижимость в Крыму не приведет к их снижению. Гораздо более эффективным будет увеличение предложения на данном рынке.
Такое мнение выразила советник зампредседателя Совмина РК Юлия Смирнова.
Она подчеркнула, что в Крыму работают классические законы экономики, где цена определяется спросом и предложением. В этих условиях отказ от рыночной экономики и введение более жестких мер регулирования будет малоэффективным.
«Если предложение меньше, а спрос большой – цена будет расти, это классика бизнеса, классика открытой экономики. Поэтому необходимо в первую очередь стимулировать рост объемов строительства. При этом предложения должны быть абсолютно разными по ценовой категории – тогда рынок сам отрегулирует стоимость», - уверена Смирнова.
По мнению собеседницы агентства, жилье в точках массовой урбанизации – Симферополе, Ялте, на ЮБК – всегда будет стоить объективно дороже, чем в более удаленных районах. При этом в настоящее время предметно рассматривается вопрос развития многоквартирного жилищного строительства в Белогорском районе, а также вблизи населенного пункта Гвардейское.
Речь идет о строительстве в пределах кольца трассы «Таврида», которая стала главной транспортной артерией и позволяет добраться из одной точки Крыма в другую в кратчайшие сроки. Эти районы очень интересны для проживания, в то же время развитие строительства позволит увеличить объем предложения, а значит – со временем рынок сам отрегулирует цены, уверена Смирнова.
«В Крыму есть земельный ресурс, приняты все ПЗЗ и генпланы – это позволяет двигаться дальше. Кроме того, сейчас мы примем механизмы комплексного развития территории. Таким образом, будут все инструменты и рычаги для очень быстрого развития строительной отрасли», – заверила советник зампредседателя Совмина РК.
В первую очередь внимание застройщиков будет нацелено на Симферопольский район, в направлении Белогорска и Бахчисарая. «Это так называемое «ядро», привлекательное для населения, которое имеет огромный потенциал», – заключила Смирнова.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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