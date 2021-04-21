Коронавирус в Крыму: оперативная сводка

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За минувшие сутки в республике выявлено еще 102 случая заболевания.

Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов.

«Из общего количества заболевших 81 случай выявлен при обращении за медицинской помощью, 18 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 3 случая завозные из-за рубежа», - перечислил Аксенов, добавив, что в 13 вновь выявленных случаях болезнь протекает бессимптомно.

За прошедшие сутки также в регионе 122 человека были выписаны по факту выздоровления. Всего из 39 565 случаев коронавируса, выявленных за время пандемии, выздоровели 36 784 пациента.

Кроме того за прошедшие сутки лаборатории на территории региона провели исследование проб 2 325 человек.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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