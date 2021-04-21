Какой сегодня праздник 21 апреля

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Сегодня, 21 апреля 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 20 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.

Международный день пряника

Фото www.gastronom.ru

21 апреля ежегодно отмечают Международный день пряника. Эти мучные сладости занимают во всем мире особое место среди популярных лакомств. Первое письменное упоминание о приправленных специями медовых лепешках датируется примерно 350-м годом до нашей эры. Уже древние египтяне знали о них. Римляне называли их «panus mellitus»: это были намазанные медом лепешки, которые с медом же и выпекались.

Пекут пряники из разных видов теста, но с обязательным добавлением меда, орехов, изюма, фруктового или ягодного повидла, а также различных пряностей: имбиря, мяты, гвоздики, корицы, цедры апельсины или лимона. В принципе пряники и получили свое название от пряностей, разное сочетание которых придает этому виду печенья особый вкус и аромат. Пряники бывают большие и маленькие, на меду, на сахаре, с вареньем, с орехами и т.д. Некоторые пряники делают в специальных фигурных формах с забавными рисунками и шуточными надписями.

День главного бухгалтера в России

Фото shkolazhizni.ru

21 апреля в России свой профессиональный праздник отмечают финансовые гении любых организаций — главные бухгалтеры.

Цель этого праздника — напомнить работодателям о важности этой профессии, ведь именно от главного специалиста в области финансов во многом зависит процветание компании.

Дата празднования Дня Главбуха была выбрана неслучайно: 21 апреля 1994 году вышел в свет первый номер журнала «Главбух». Традиционно в день происходит вручение дипломов и грамот, призванных отметить особые успехи отдельных бухгалтеров. Также в СМИ появляются материалы, которые рассказывают об особенностях этой профессии. В некоторых организациях чествование главбухов сопровождается конкурсами и викторинами.

Родион Ледолом

Народный праздник «Родион Ледолом» отмечается 21 апреля (по старому стилю - 8 апреля). Православной церковью в этот день чтится память апостола от 70-ти Родиона (Иродиона) Патрасского, епископа. Другие названия праздника: «Радивон», «Иродион», «Родион-выверни оглобли», «Родион - ревучие воды», «Ледоноска». Ледоломом день прозвали в связи с началом активного периода таяния льда, который сопровождается многочисленными расколами. За ним наблюдают и делают определенные прогнозы на будущее. Например, считается, что если лед на реке становится грудами, то и хлеба будут груды.

Также сегодня, 21 апреля, отмечают такие праздники:

- День местного самоуправления в России

- День основания Рима в Италии

- День тяжелых последствий

- День чемоданов

- День Iron Maiden

- Всемирный день творчества и инновационной деятельности (World Creativity and Innovation Day)

- День таджикской науки

- День трюфелей кешью в шоколаде (National Chocolate Covered Cashew Day) в США

- День посадки деревьев в Кении

- День книги во Вьетнаме

- День буженины с ананасами (National Baked Ham with Pineapple Day) в США

- День детского сада (National Kindergarten Day) в Германии

- День прекрасных бульдогов (National Bulldogs Are Beautiful Day) в США

- День службы государственной охраны в Казахстане

- День эмансипации женщин в Индонезии

Сегодня именины празднуют: Иван, Нифонт, Лука, Агав, Асинкрит, Иродион, Руф, Флегонт, Яков, Ерм, Келестин, Павсилип.

Что происходило 21 апреля в прошлые годы

753 - Считается датой основания Рима Ромулом (со времен римского ученого Марка Теренция Варрона).

1519 - На побережье Мексики высадился испанский конкистадор Э. Кортес.

1785 - Прошло заседание первого в Канаде суда присяжных.

1898 - Официальная дата начала Испано-американской войны (установлена Конгрессом США).

1908 - Американский исследователь Фредерик Кук предпринял неудачную попытку достичь Северного полюса (смог достичь лишь 87 градусов сев. широты).

1937 - Принят герб Украинской ССР.

1944 - Женщины во Франции получили избирательное право

1951 - Создан Национальный Олимпийский комитет СССР

1954 - Вступление СССР в ЮНЕСКО.

1956 - Песня Элвиса Пресли «Heartbreak Hotel» становится его первой песней, вышедшей на первое место музыкального чарта «Billboard magazine».

1960 - Новой столицей Бразилии стал город Бразилиа, возведенный за четыре года по проекту архитектора Оскара Нимейра.

1963 - Совместный концерт «The Beatles» и «Rolling Stones» в Ричмонде.

1967 - За несколько дней до проведения всеобщих выборов в Греции полковник Георгиос Пападопулос осуществляет военный переворот и устанавливает режим «черных полковников» (сохранявший власть до июля 1974 года).

1979 - В Киеве открылся театр драмы и комедии.

1983 - Однофунтовая монета опять заменена купюрами в Англии и Уэльсе.

Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 21 апреля. Какие праздники будут завтра?

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