Власть
Аксенов считает выступление Путина «посланием новой эпохи»
фото © gazeta.ru
Глава Крыма Сергей Аксенов считает выступление президента России Владимира Путина перед Федеральным Собранием «посланием новой эпохи».
Об этом он написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
«Это послание новой эпохи, новых подходов и новых возможностей в экономике, социальной сфере, инфраструктурном развитии. Масштабный, многоплановый, социально ориентированный документ, который определяет стратегические ответы на вызовы современности и содержит четкие и ясные ответы на ключевые вопросы, волнующие граждан России, а также конкретные поручения органам власти как на федеральном, так и на региональном уровне», – написал Аксенов.
Глава Крыма назвал «беспрецедентными» меры поддержки семей с детьми, а также инициативы по развитию здравоохранения, образования и экологии в России.
Кроме того, Аксенов поддержал продление программы туристического кешбэка. «Замечу, что на предыдущих этапах Крым стал одним из лидеров программы кешбэка», – отметил он.
Ранее сегодня президент России выступил с посланием Федеральному Собранию. Во время послания президент анонсировал новые меры поддержки семей с детьми, программы развития инфраструктуры, туризма, науки, здравоохранения и образования.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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