Аксенов считает выступление Путина «посланием новой эпохи»

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Глава Крыма Сергей Аксенов считает выступление президента России Владимира Путина перед Федеральным Собранием «посланием новой эпохи».

Об этом он написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Это послание новой эпохи, новых подходов и новых возможностей в экономике, социальной сфере, инфраструктурном развитии. Масштабный, многоплановый, социально ориентированный документ, который определяет стратегические ответы на вызовы современности и содержит четкие и ясные ответы на ключевые вопросы, волнующие граждан России, а также конкретные поручения органам власти как на федеральном, так и на региональном уровне», – написал Аксенов.

Глава Крыма назвал «беспрецедентными» меры поддержки семей с детьми, а также инициативы по развитию здравоохранения, образования и экологии в России.

Кроме того, Аксенов поддержал продление программы туристического кешбэка. «Замечу, что на предыдущих этапах Крым стал одним из лидеров программы кешбэка», – отметил он.

Ранее сегодня президент России выступил с посланием Федеральному Собранию. Во время послания президент анонсировал новые меры поддержки семей с детьми, программы развития инфраструктуры, туризма, науки, здравоохранения и образования.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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