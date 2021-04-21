Аксенов думает, что войска на границе с Украиной не помешают туристам в Крыму

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Напряженная обстановка на границе Крыма с Украиной не повлияет на безопасность туристов на полуострове в курортный сезон.

Об этом написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте» глава Крыма Сергей Аксенов.

«Хочу заверить крымчан и гостей полуострова, что непростая ситуация у границ с Украиной никак не помешает туристическому сезону. В российском Крыму безопасность обеспечена в полном объеме, эффективная работа в этом направлении ведется непрерывно. Поводов для волнения нет», – заявил Аксенов.

Глава республики добавил, что «в вопросе обеспечения безопасности Крым даст фору многим зарубежным курортам». Также, по его словам, это касается и эпидемиологической ситуации.

Во время выступления с посланием Федеральному Собранию президент России Владимир Путин заявил, что Россия «продолжает сталкиваться с недружественными акциями других государств».

«Недружественные акции в отношении России не прекращаются. В некоторых странах завели пренеприличный обычай по любому поводу, а чаще всего вообще без всякого повода цеплять Россию. Новый вид спорта – кто громче что-то скажет», – цитирует главу государства телеканал RT.

По словам Путина, российская сторона в ответ на это ведет себя «в высшей степени сдержанно» и «скромно». При этом он добавил, что организаторы провокаций в отношении России пожалеют об этом. «Организаторы любых провокаций против нашей безопасности пожалеют об этом так, как давно уже ни о чем не жалели», – заключил Путин.

Ранее секретарь Совета безопасности Николай Патрушев на совещании в Севастополе заявлял, что «украинские спецслужбы продолжают устраивать провокации на границе с Крымом».

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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