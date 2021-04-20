Происшествия
Женщина пыталась проехать в Крым по поддельному паспорту
Украинские пограничники сообщают, что отказали в пропуске женщине, которая пыталась пересечь границу Крыма с Херсонской областью в КПВВ «Чонгар» по поддельному паспорту.
«К контрольному пункту въезда-выезда «Чонгар» в пешем порядке прибыла гражданка Украины, которая направлялась на временно оккупированную территорию. Во время проверки документов пограничники установили, что предъявленный гражданкой паспорт содержит признаки подделки», – говорится в сообщении херсонского погранотряда Госпогранслужбы Украины.
Отмечается, что изъятый паспортный документ и гражданку пограничники передали представителям Генического отдела Национальной полиции. Кроме этого, направлено сообщение об обнаружении признаков преступления, предусмотренного статьей 358 УК Украины («подделка документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт, использование поддельных документов, печатей, штампов»).
Имя и фамилия гражданки не указаны в сообщении, ее комментарии отсутствуют.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
Ранее Новости Крыма сообщали:
Бывший налоговик из Ялты отправится в колонию за получение взяток. Бывший замначальника межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №8 по Крыму (расположена в Ялте) приговорен к заключению в колонии за получение взяток.
В Крыму вынесли приговор убийце пятилетней девочки. Верховный суд РК огласил приговор обвиняемому в убийстве пятилетней девочки в Раздольненском районе Крыма.
ГИБДД проводит на дорогах Крыма рейд «Тонировка». Сотрудники Госавтоинспекции проводят мероприятие под названием «Тонировка», цель которого выявить нарушение действующего законодательства.
Налоговая проверяет наличие кассовых аппаратов на рынках Севастополя. Сотрудники Управления Федеральной налоговой службы России по Севастополю приступили к реализации масштабного проекта «Исключение недобросовестного поведения на рынке».
99 случаев коронавируса выявили в Крыму за сутки
За 19 апреля на территории Республики Крым подтверждено 99 новых случаев коронавирусной инфекции.
Какой сегодня праздник 20 апреля фото
Сегодня, 20 апреля 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
В Крыму отремонтировали Чертов мостик над пропастью
На мысе Алчак, что под Судаком на юго-востоке Крыма, сотрудники лесоохотничьего хозяйства обновили несколько метров перехода через пропасть над морем.
США: условия безопасности в Крыму могут резко измениться
Посольство США в Украине предупреждает своих граждан о возможном изменении ситуации с безопасностью в Крыму и вдоль российско-украинской границы.
16 апреля
Зубков «подарил» землю Крыму
17 апреля
В Крым приехали снайперы из России
16 апреля
В России формируются два новых штамма COVID-19
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о формировании в России двух новых вариантов коронавируса – сибирского и северо-западного.