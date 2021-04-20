Женщина пыталась проехать в Крым по поддельному паспорту

Украинские пограничники сообщают, что отказали в пропуске женщине, которая пыталась пересечь границу Крыма с Херсонской областью в КПВВ «Чонгар» по поддельному паспорту.

«К контрольному пункту въезда-выезда «Чонгар» в пешем порядке прибыла гражданка Украины, которая направлялась на временно оккупированную территорию. Во время проверки документов пограничники установили, что предъявленный гражданкой паспорт содержит признаки подделки», – говорится в сообщении херсонского погранотряда Госпогранслужбы Украины.

Отмечается, что изъятый паспортный документ и гражданку пограничники передали представителям Генического отдела Национальной полиции. Кроме этого, направлено сообщение об обнаружении признаков преступления, предусмотренного статьей 358 УК Украины («подделка документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт, использование поддельных документов, печатей, штампов»).

Имя и фамилия гражданки не указаны в сообщении, ее комментарии отсутствуют.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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