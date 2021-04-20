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Власть

Застройщика Форосского парка официально обязали устранить замечания

17:54 вторник, 20 апреля 2021
Ялта

Комиссия Совета министров РК вынесла официальное предписание застройщику в Форосском парке по устранению замечаний в соответствии с поручениями главы Крыма Сергея Аксенова до 24 апреля.

Очередной выезд проверяющих в парк состоялся сегодня.

«Подписала вам предписание по устранению всех замечаний. Прошу принять. В субботу проверим. Это уже было официально», – заявила застройщику Форосского парка глава администрации Ялты Янина Павленко.

При этом она обратила внимание, что застройщик замусоренную территорию убрал. «Срач, который здесь был, и который сейчас. Вот это я понимаю, отношение к парку. Вот это любовь приезжих к нашему парку. А то стыдно было, в гости приехали, а ведете себя жуть как», – сказала глава администрации Ялты.

В ходе предыдущего выезда комиссия дала застройщику неделю на выполнение поручений главы Крыма Сергея Аксенова по приведению территории парка в порядок.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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