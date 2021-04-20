Власти Крыма дали пояснение по земельным участкам в Форосском парке

В Министерстве имущественных и земельных отношений Республики Крым дали пояснение по 22 участкам в Форосском парке.

Приказом Министерства экологии и природных ресурсов Республики Крым утверждено положение о Парке-памятнике садово-паркового искусства регионального значения «Форосский».

В целях обеспечения устойчивого развития территорий, и в связи с необходимостью приведения границ земельных участков утвердили документацию по планировке территории.

Образовали 22 новых земельных участка. Эти образованные участки расположены в ранее установленных границах.

Вышеуказанные земельные участки образовали после раздела земли. Общая площадь территории осталась неизменной.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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