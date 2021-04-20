Власть
Власти Крыма дали пояснение по земельным участкам в Форосском парке
В Министерстве имущественных и земельных отношений Республики Крым дали пояснение по 22 участкам в Форосском парке.
Приказом Министерства экологии и природных ресурсов Республики Крым утверждено положение о Парке-памятнике садово-паркового искусства регионального значения «Форосский».
В целях обеспечения устойчивого развития территорий, и в связи с необходимостью приведения границ земельных участков утвердили документацию по планировке территории.
Образовали 22 новых земельных участка. Эти образованные участки расположены в ранее установленных границах.
Вышеуказанные земельные участки образовали после раздела земли. Общая площадь территории осталась неизменной.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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