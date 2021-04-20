В Симферополе заложили экспериментальный яблоневый сад

В Крымском федеральном университете заложили экспериментальный яблоневый сад с максимально уплотненной схемой посадки, при которой расстояние между саженцами составляет 0,8 метра.

На площади 0,3 гектара высажено порядка тысячи саженцев трех востребованных на рынке сортов: «Гала», «Ред Делишес» и «Гренни Смит».

«В целом при суперинтенсивной технологии принята следующая схема посадки: 1 метр между саженцами и 3,2-3,5 метра между рядами. Именно по ней заложен наш основной яблоневый сад, однако мы решили провести эксперимент и посмотреть, как уплотнение деревьев будет влиять на их развитие и урожайность. Размеры дерева при этом составят порядка метра по ширине кроны и не более трех метров по высоте», – рассказал директор Ордена Трудового Красного Знамени агропромышленного колледжа Крымского федерального университета Василий Ревнюк.

Как отмечают специалисты, данный сад будет экспериментальным. Здесь ученые будут отрабатывать различные агротехнологии, а также обучать студентов практическим навыкам.

«Этот сад является экспериментальным. Здесь мы будем отрабатывать все новейшие технологии – от применения средств защиты растений и биоудобрений до роботизированных машин и построения цифровых алгоритмов для машинного обучения, например, оптического контроля беспилотных летательных аппаратов», – добавил проректор по внешним связям Крымского федерального университета Михаил Сергеев.

По его словам, в следующем году сад даст единичные плоды, по которым будет понятен его потенциал. В 2023 году специалисты планируют собрать 20-30% от запланированного урожая (40 тонн с гектара). Срок службы таких садов составляет 12-15 лет.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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