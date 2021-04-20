Происшествия
В Симферополе мужчина украл телефонный кабель на 113 тысяч рублей
В полицию Симферополя поступило сообщение от представителя предприятия о том, что неизвестные похитили телефонный кабель, причинив ущерб на сумму более 113 тысяч рублей.
Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РК.
Отрабатывая заявление о краже, правоохранители задержали ранее судимого 37-летнего мужчину.
«Подозреваемый рассказал, что вскрыл колодец связи, вырезал телефонный кабель, извлек медную проволоку и сдал скупщикам металла. Вырученные деньги он потратил на продукты и спиртное», рассказали в пресс-службе.
Теперь в отношении задержанного возбуждено уголовное дело, санкции по которому могут составить до 2 лет лишения свободы.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Керчи поймали серийного похитителя ценностей из автомобилей. В керченскую полицию поступило сообщение от местного жителя о краже.
В Крыму задержали подозреваемую в дистанционном мошенничестве. В Крыму задержали девушку, подозреваемую в дистанционном мошенничестве, сообщили в пресс-службе МВД России по Крыму.
Кибермошенники придумали еще один способ дотянуться до денег крымчан. В попытках добраться до денег севастопольцев кибермошенники добрались и до мессенджеров.
В Ялте супруги похитили сейф из салона красоты. Супружеская пара в Ялте похитила сейф с деньгами и другие ценные вещи из салона красоты.
Новый скандал в Феодосии: мэр обвинил крымского депутата в популизме
Глава администрации Феодосии Сергей Бовтуненко обвинил председателя комитета Госсовета Крыма по культуре и вопросам охраны культурного наследия Николая Волкова в популизме и бездействии в истории со строительством незаконного причала возле феодосийской средневековой Доковой Башни.
Россия ограничила полеты на Крымом и Черным морем
Ограничения на полеты над частью полуострова и моря введены на четыре дня - до воскресенья.
Новые аварии на водоводах в Симферополе: куда подвезут воду
В связи с авариями на сетях холодного водоснабжения и проведением ремонтных работ, некоторые районы Симферополя временно останутся без водоснабжения.
«Перешли границу»: море у берегов Крыма заполнили военные корабли
В Черном море у берегов Крыма замечены более 20 военных кораблей четырех флотов ВМС России.
20 часов назад
Зубков «подарил» землю Крыму
17 апреля
Самый богатый депутат парламента Крыма заработала за год 161,6 млн рублей
Самый богатый депутат Госсовета Крыма – представитель ЛДПР Светлана Шабельникова – заработала за год 161,6 млн рублей.