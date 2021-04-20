В Симферополе искали бомбу в офисе «Единой России»

Сотрудников офиса республиканского отделения «Единой России» в Симферополе эвакуировали из-за сообщения о минировании.

Об этом сообщили в пресс-службе регионального отделения партии.

«Был звонок о минировании – обратить внимание на припаркованные рядом машины», – сообщили в пресс-службе.

Как уточнил секретарь Крымского регионального отделения «Единой России» Владимир Константинов, информация о минировании оказалась ложной. «Информация не подтвердилась. Это провокация чистой воды, происки со стороны Украины», – заявил он.

30 марта людей эвакуировали из офиса партии «Единой России» в Севастополе из-за сообщения о минировании здания. Информация тогда не подтвердилась.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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