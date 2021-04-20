В Севастополе из горящей многоэтажки спасли четверых

В Севастополе спасли четверых жильцов горящей квартиры.

Пожар произошел в двенадцатиэтажном доме на проспекте Октябрьской революции, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС по Севастополю.

Сообщение о пожаре поступило спасателям в 8:15 утра. На место выехали четыре отделения пожарно-спасательной части. Как выяснилось, горела квартира на 9-м этаже.

Чтобы эвакуировать жильцов квартиры, пожарные развернули автолестницу. В результате спасли четверых человек. Погибших и пострадавших нет, уточнили в ведомстве.

Полностью победить огонь удалось к 09:09. На данный момент расследуются причины и обстоятельства произошедшего.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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