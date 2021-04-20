Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: 99 случаев коронавируса выявили в Крыму за сутки ● Аксенов приказал разобраться с очередями на вакцинацию ● В России формируются два новых штамма COVID-19 ● В Крыму более ста новых заражений за сутки ● Власти ввели новые правила для въезжающих в Крым
В России умирают трое из четырех больных ковидом на ИВЛ
фото © www.sechenov.ru
В России за время пандемии COVID-19 скончались больше трех четвертей пациентов, заболевших новой коронавирусной инфекцией и находившихся на искусственной вентиляции легких.
Об этом говорилось в докладе главного пульмонолога Минздрава России Сергея Авдеева, сообщает «Коммерсант».
Согласно данным, которые Авдеев презентовал на общем собрании отделения медицинских наук РАН, во время пандемии от коронавируса умерли 76,5% пациентов, подключенных к аппаратам ИВЛ. Среди пациентов, находившихся на неинвазивной вентиляции легких, смертность составила 36,8%, а среди больных коронавирусом, которым подавался кислород, – 10%.
Высокую смертность пациентов на ИВЛ главный пульмонолог Минздрава объяснил тем, что при данной процедуре часто развивались осложнения в виде баротравм, пневмоторакса или подкожной эмфиземы (последнее возникало в 10-40% случаев).
Новая статистика говорит о том, что вместо ранней интубации, которая до этого была в приоритете, теперь следует применять «другую тактику респираторной поддержки», заключил специалист.
Ранее, как сообщалось, британские специалисты пришли к выводу, что течение коронавируса по-разному проявляется у разных этнических групп. Так, к примеру, исследование показало, что выходцы из Азии в 1,54 раза чаще поступали в отделение интенсивной терапии, чем «белые пациенты», а у пациентов с темным цветом кожи этот показатель составил 1,8 раза.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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