Власть
В Крыму за «таран» военного корабля оштрафовали капитана буксира
фото © Новости Крыма
Керченский городской суд оштрафовал капитана, по вине которого буксируемое судно врезалось в строящийся военный корабль.
Об этом сообщает пресс-служба суда.
Инцидент произошел в феврале этого года. Согласно материалам следствия, буксир «МБ Линтер 1» под управлением капитана плавкрана тянул судно на подводных крыльях «Гермес» в Камыш-Бурунской бухте.
«Вследствие допущенных капитаном судна нарушений (использование дублирующих буксирных канатов, не соответствующих расчетному разрывному усилию), оборвались кормовые швартовочные канаты, и СПК «Гермес» столкнулся со строящимся военным кораблем», - говорится в сообщении.
В результате военный корабль получил многочисленные повреждения корпуса, общая сумма ущерба составила около 1,8 миллиона рублей.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена».
При рассмотрении дела суд учел, что совершено преступление небольшой тяжести, капитан возместил ущерб потерпевшей стороне, а от владельцев поврежденного корабля претензий не поступило. В связи с этим уголовное дело прекращено, виновник столкновения заплатит штраф 50 тысяч рублей.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
Крымчан пообещали крупно штрафовать за «самовольный субботник на памятниках войны». За самовольный субботник на объектах культурного и исторического наследия можно заплатить крупный штраф.
В Керчи поймали пьяного перевозчика мороженого. Сотрудники ДПС заметили грузовой автомобиль, водитель которого управлял агрессивно: необдуманно совершал выезд на полосу встречного движения, ехал со скоростью, превышающей скорость движения транспортного потока.
Женщина пыталась проехать в Крым по поддельному паспорту. Украинские пограничники сообщают, что отказали в пропуске женщине, которая пыталась пересечь границу Крыма с Херсонской областью в КПВВ «Чонгар» по поддельному паспорту.
Суд отправил в колонию крымчанина, который 10 лет уклонялся от оплаты алиментов. Суд Крыма назначил реальный срок лишения свободы жителю Советского района за неуплату средств на содержание несовершеннолетнего ребенка.
Накормившую хлебом крымских лебедей Бузову обвинили в ожирении птиц
Приехав в Крым на съемки, певица попробовала местные устрицы и барабульку.
В России умирают трое из четырех больных ковидом на ИВЛ
В России за время пандемии COVID-19 скончались больше трех четвертей пациентов, заболевших новой коронавирусной инфекцией и находившихся на искусственной вентиляции легких.
В Крыму за «таран» военного корабля оштрафовали капитана буксира
Керченский городской суд оштрафовал капитана, по вине которого буксируемое судно врезалось в строящийся военный корабль.
Совмин Крыма распорядился освоить еще одну заповедную территорию, а потом вдруг передумал
В Крыму пришлось срочно гасить конфликт вокруг очередного уникального места: сначала чиновники выдали разрешение на его «освоение», а потом волшебным образом передумали.
10 часов назад
Россия ограничила полеты на Крымом и Черным морем
7 часов назад
Аксенов приказал разобраться с очередями на вакцинацию
12 часов назад
Усиление ветра ожидается в Крыму в ближайшее время
12 часов назад
Крымчан пообещали крупно штрафовать за «самовольный субботник на памятниках войны»
За самовольный субботник на объектах культурного и исторического наследия можно заплатить крупный штраф.