В Крыму за «таран» военного корабля оштрафовали капитана буксира

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Керченский городской суд оштрафовал капитана, по вине которого буксируемое судно врезалось в строящийся военный корабль.

Об этом сообщает пресс-служба суда.

Инцидент произошел в феврале этого года. Согласно материалам следствия, буксир «МБ Линтер 1» под управлением капитана плавкрана тянул судно на подводных крыльях «Гермес» в Камыш-Бурунской бухте.

«Вследствие допущенных капитаном судна нарушений (использование дублирующих буксирных канатов, не соответствующих расчетному разрывному усилию), оборвались кормовые швартовочные канаты, и СПК «Гермес» столкнулся со строящимся военным кораблем», - говорится в сообщении.

В результате военный корабль получил многочисленные повреждения корпуса, общая сумма ущерба составила около 1,8 миллиона рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена».

При рассмотрении дела суд учел, что совершено преступление небольшой тяжести, капитан возместил ущерб потерпевшей стороне, а от владельцев поврежденного корабля претензий не поступило. В связи с этим уголовное дело прекращено, виновник столкновения заплатит штраф 50 тысяч рублей.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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