Происшествия
В Крыму россиянина будут судить за убийство знакомого жены
В Красногвардейском районе Крыма будут судить жителя Пермского края за убийство местного жителя.
Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма.
Как установили следователи, в середине января 2021 года 34-летний уроженец Пермского края ударил металлической трубой своего 58-летнего знакомого своей супруги.
Уточняется, что конфликт между мужчинами возник на почве ревности. Во время ссоры нападающий находился в состоянии алкогольного опьянения. Ранее он уже был неоднократно судим. От полученной закрытой черепно-мозговой травмы местный житель скончался.
В ведомстве рассказали, что злоумышленник скрылся с места преступления и пытался уехать в Пермь.
На данный момент уголовное дело направлено в Красногвардейский районный суд для рассмотрения по существу.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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