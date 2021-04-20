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Происшествия

В Крыму россиянина будут судить за убийство знакомого жены

12:34 вторник, 20 апреля 2021

В Красногвардейском районе Крыма будут судить жителя Пермского края за убийство местного жителя.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма.

Как установили следователи, в середине января 2021 года 34-летний уроженец Пермского края ударил металлической трубой своего 58-летнего знакомого своей супруги.

Уточняется, что конфликт между мужчинами возник на почве ревности. Во время ссоры нападающий находился в состоянии алкогольного опьянения. Ранее он уже был неоднократно судим. От полученной закрытой черепно-мозговой травмы местный житель скончался.

В ведомстве рассказали, что злоумышленник скрылся с места преступления и пытался уехать в Пермь.

На данный момент уголовное дело направлено в Красногвардейский районный суд для рассмотрения по существу.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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