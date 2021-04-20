Власть
В Крыму отремонтировали Чертов мостик над пропастью
фото © Подслушано Судак|ВКонтакте
На мысе Алчак, что под Судаком на юго-востоке Крыма, сотрудники лесоохотничьего хозяйства обновили несколько метров перехода через пропасть над морем.
Чертов мостик получил свое название неслучайно — здесь, на южной оконечности мыса Алчак, обрывается траверзная тропа. Многие годы туристам приходилось выбирать: преодолевать вплавь небольшую бухту, карабкаться по отвесной скале либо перебираться, придерживаясь за металлический тонкий трос, провешенный здесь для подстраховки.
Однако несколько лет назад через пропасть перекинули дощатый настил с перилами, который со временем пришел в негодность.
Как сообщили в Судакском лесоохотничьем хозяйстве, в преддверии курортного сезона Чертов мостик решили обновить.
«От пляжа до мостика там чуть меньше километра, несли на плечах цемент, раствор, щебень, арматуру, доски, воду, генератор — абсолютно все. Взяли за основу старый мостик, потом обшили его ДСП, проложили арматуру, заварили в единую конструкцию и залили бетоном. Сверху положили плитку и облагородили территорию», — рассказал подробности ответственный за ремонт сотрудник Ярослав Волочаев.
В тексте использованы материалы: Форпост
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Крыму взамен уничтоженных деревьев теперь ничего высаживать не надо. Правительство Крыма приняло постановление №227. Оно очень короткое, суть его уложилась в одну фразу: из старого документа, действующего с августа 2015 года, вычеркнули один абзац.
На Южном берегу Крыма нашествие божьих коровок. В социальных сетях появился пост, посвященный симпатичным насекомым. Насекомые греются в лучах солнца.
В Никитском ботаническом саду цветет уникальная магнолия. Парад тюльпанов – значимое, но не единственное цветочное «шоу», которым можно сполна насладиться в Никитском ботаническом саду.
Еще более сильная засуха грозит Крыму через два года. Такой сценарий будет самым пессимистичным из возможных.
99 случаев коронавируса выявили в Крыму за сутки
За 19 апреля на территории Республики Крым подтверждено 99 новых случаев коронавирусной инфекции.
Какой сегодня праздник 20 апреля фото
Сегодня, 20 апреля 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
В Крыму отремонтировали Чертов мостик над пропастью
На мысе Алчак, что под Судаком на юго-востоке Крыма, сотрудники лесоохотничьего хозяйства обновили несколько метров перехода через пропасть над морем.
США: условия безопасности в Крыму могут резко измениться
Посольство США в Украине предупреждает своих граждан о возможном изменении ситуации с безопасностью в Крыму и вдоль российско-украинской границы.
16 апреля
Зубков «подарил» землю Крыму
17 апреля
В Крым приехали снайперы из России
16 апреля
В России формируются два новых штамма COVID-19
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о формировании в России двух новых вариантов коронавируса – сибирского и северо-западного.