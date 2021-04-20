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В Крыму отремонтировали Чертов мостик над пропастью

11:49 вторник, 20 апреля 2021
В Крыму отремонтировали Чертов мостик над пропастью

фото © Подслушано Судак|ВКонтакте

На мысе Алчак, что под Судаком на юго-востоке Крыма, сотрудники лесоохотничьего хозяйства обновили несколько метров перехода через пропасть над морем.

Чертов мостик получил свое название неслучайно — здесь, на южной оконечности мыса Алчак, обрывается траверзная тропа. Многие годы туристам приходилось выбирать: преодолевать вплавь небольшую бухту, карабкаться по отвесной скале либо перебираться, придерживаясь за металлический тонкий трос, провешенный здесь для подстраховки.

Однако несколько лет назад через пропасть перекинули дощатый настил с перилами, который со временем пришел в негодность.

Как сообщили в Судакском лесоохотничьем хозяйстве, в преддверии курортного сезона Чертов мостик решили обновить.

«От пляжа до мостика там чуть меньше километра, несли на плечах цемент, раствор, щебень, арматуру, доски, воду, генератор — абсолютно все. Взяли за основу старый мостик, потом обшили его ДСП, проложили арматуру, заварили в единую конструкцию и залили бетоном. Сверху положили плитку и облагородили территорию», — рассказал подробности ответственный за ремонт сотрудник Ярослав Волочаев.

В тексте использованы материалы: Форпост

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