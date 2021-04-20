В Крыму хотят вернуть систему проездных билетов на транспорте

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В автобусах и троллейбусах Республики Крым скоро может снова появиться система многоразовых проездных билетов.

Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» рассказал первый заместитель гендиректора ГУП РК «Крымтроллейбус» Вячеслав Мартынов.

По его словам, нехватка проездных особенно болезненно воспринимается отдельными крымскими предприятиями, чьи сотрудники регулярно по долгу службы пользуются общественным транспортом.

«У нас и юрлица покупали проездные – контролеры водоканала или «Крымэнерго», например, потому что им удобно ими пользоваться. На сегодняшний день это находится в разработке. По информации инвестора, который запустил этот проект, примерно в июле будет уже окончательно принято какое-то решение по тому, как будет выглядеть этот проездной, как он будет использоваться», - пообещал Мартынов, отметив, что рассматривается также идея «прикреплять» электронный проездной к банковским картам, которыми крымчане уже сейчас расплачиваются через Автоматизированную систему оплаты проезда.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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