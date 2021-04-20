В Крыму больше не выращивают кукурузу, рис и сою

Из-за прекращения гарантированного орошения практически полностью из севооборота исключены влагозависимые культуры — кукуруза, рис, соя.

«Значительно сокращены объемы производства овощей открытого грунта», — отметили в Министерстве сельского хозяйства Крыма.

В прошлом году из-за засухи в Крыму обмелели водохранилища. Теперь в Симферополе, Симферопольском и Бахчисарайском районах, Алуште, Евпатории и Ялте вода подается по часам.

В декабре 2020 года президент России Владимир Путин пообещал Крымскому полуострову скорое решение водных проблем, а также необходимое финансирование на поиски водных ресурсов. Правительство России подготовило комплексный план по обеспечению Крыма и Севастополя питьевой водой. На реализацию проекта выделят около 50 млрд рублей, - но речь идет о питьевой воде. Поливной же воды, которая нужна для орошения садов и полей, пока не предвидится.

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму предложили пшеницу заменить лавандой. Увеличение площадей эфиромасличных культур поможет улучшить показатели сельского хозяйства Крыма.

Урожаю Крыма угрожает опасный вредитель. Крымский урожай может повредить распространяющийся на полуострове коричнево-мраморный клоп.

В Крыму похвастались, что придумали средство для увеличения урожайности овощей и злаков. Ученые Крымского федерального университета создали биопрепарат на основе лактобактерий и наночастиц селена, который способствует стимуляции роста растений, повышению урожайности и подавлению возбудителей болезней растений.

Ученые рассказали за какими фруктами будущее садов Крыма. Развитие сельского хозяйства, в частности, садоводства в Крыму должно сопровождаться наукой, которая может не только рассчитать, где и что нужно выращивать, но и как сделать так, чтобы сады дали большие урожаи уникального качества.