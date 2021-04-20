Власть
В Крыму больше не выращивают кукурузу, рис и сою
Из-за прекращения гарантированного орошения практически полностью из севооборота исключены влагозависимые культуры — кукуруза, рис, соя.
«Значительно сокращены объемы производства овощей открытого грунта», — отметили в Министерстве сельского хозяйства Крыма.
В прошлом году из-за засухи в Крыму обмелели водохранилища. Теперь в Симферополе, Симферопольском и Бахчисарайском районах, Алуште, Евпатории и Ялте вода подается по часам.
В декабре 2020 года президент России Владимир Путин пообещал Крымскому полуострову скорое решение водных проблем, а также необходимое финансирование на поиски водных ресурсов. Правительство России подготовило комплексный план по обеспечению Крыма и Севастополя питьевой водой. На реализацию проекта выделят около 50 млрд рублей, - но речь идет о питьевой воде. Поливной же воды, которая нужна для орошения садов и полей, пока не предвидится.
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Крыму предложили пшеницу заменить лавандой. Увеличение площадей эфиромасличных культур поможет улучшить показатели сельского хозяйства Крыма.
Урожаю Крыма угрожает опасный вредитель. Крымский урожай может повредить распространяющийся на полуострове коричнево-мраморный клоп.
В Крыму похвастались, что придумали средство для увеличения урожайности овощей и злаков. Ученые Крымского федерального университета создали биопрепарат на основе лактобактерий и наночастиц селена, который способствует стимуляции роста растений, повышению урожайности и подавлению возбудителей болезней растений.
Ученые рассказали за какими фруктами будущее садов Крыма. Развитие сельского хозяйства, в частности, садоводства в Крыму должно сопровождаться наукой, которая может не только рассчитать, где и что нужно выращивать, но и как сделать так, чтобы сады дали большие урожаи уникального качества.
99 случаев коронавируса выявили в Крыму за сутки
За 19 апреля на территории Республики Крым подтверждено 99 новых случаев коронавирусной инфекции.
Какой сегодня праздник 20 апреля фото
Сегодня, 20 апреля 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
В Крыму отремонтировали Чертов мостик над пропастью
На мысе Алчак, что под Судаком на юго-востоке Крыма, сотрудники лесоохотничьего хозяйства обновили несколько метров перехода через пропасть над морем.
США: условия безопасности в Крыму могут резко измениться
Посольство США в Украине предупреждает своих граждан о возможном изменении ситуации с безопасностью в Крыму и вдоль российско-украинской границы.
16 апреля
Зубков «подарил» землю Крыму
17 апреля
В Крым приехали снайперы из России
16 апреля
В России формируются два новых штамма COVID-19
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о формировании в России двух новых вариантов коронавируса – сибирского и северо-западного.