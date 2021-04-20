В Керчи поймали пьяного перевозчика мороженого

Сотрудники ДПС заметили грузовой автомобиль, водитель которого управлял агрессивно: необдуманно совершал выезд на полосу встречного движения, ехал со скоростью, превышающей скорость движения транспортного потока.

В пресс-службе МВД по Республике Крым сообщили, что полицейскими было принято решение об остановке данного автомобиля для проверки документов и физического состояния водителя.

За рулем грузовика оказался 40-летний местный житель, у которого имелись явные признаки опьянения. Автоинспекторы предложили водителю пройти освидетельствование на состояние опьянения на месте, либо в медицинском учреждении, однако мужчина отказался.

В отношении гражданина составлен административный протокол по ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ, санкция статьи которой предусматривает наказания в виде лишения права управления от полутора до двух лет и наложение административного штрафа в размере 30 тысяч рублей.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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