В Керчи на ремонт больницы потратят 220 млн

Керченскую городскую больницу №3 отремонтируют до конца 2022 года за 220 млн рублей.

Распоряжение главы Крыма об определении единого подрядчика опубликовано на правительственном портале республики.

«Определить общество с ограниченной ответственностью «Высота» единственным подрядчиком по государственному контракту, предметом которого является выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Капитальный ремонт зданий ГБУЗ РК «Керченская городская больница № 3», - говорится в тексте распоряжения.

В приложении к документу сказано, что речь идет о трех корпусах больницы по адресу Парковая, 1. Кроме того, второе распоряжение определяет того же подрядчика исполнителем работ по капитальному ремонту здания данной больницы по адресу Парковая, 10. Общая сумма контрактов составляет более 222 млн рублей.

В соответствие с документами строительно-монтажные работы должны завершиться до конца 2022 года. Авансовые платежи по контрактам не предусмотрены. Оговаривается обязанность подрядчика выполнить работы собственными силами в объеме не менее 90%.

ООО «Высота» зарегистрировано в Москве в 2011 году. Основным видом деятельности компании является строительство жилых и нежилых зданий. Компания принимала участие в 103 торгах, из них выиграла 42. Основным заказчиком является московское управление материально-технического, транспортного и санаторного обеспечения.

При этом официальный сайт компании говорит о том, что ООО работает на рынке с 2003 года, имеет ряд допусков и лицензий, в том числе - на право работ со сведениями, составляющими государственную тайну, на проведение реставрационных работ на объектах, признанных памятниками культуры, на работы на объектах атомной энергетики и так далее. В портфолио московской фирмы – реставрация монастыря Князе-Владимирской церкви Святой Троицы в Подмосковье, ремонтные работы на ряде крупных объектов в Москве.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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