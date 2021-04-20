В Алуште продают недостроенный пионерлагерь

Власти Крыма продают недостроенный пионерский лагерь и 2,6 тыс. квадратных метров земли под ним за 6,6 млн рублей.

Объявление о проведении открытого электронного аукциона опубликовано на официальном сайте Министерства имущественных и земельных отношений РК.

Речь в документе идет об имуществе, находящемся в госсобственности РК и расположенном в алуштинском поселке Семидворье. В частности, это земельный участок площадью 2,6 тыс. квадратных метров с назначением «туристическое обслуживание» и объект незавершенного строительства площадью 296,2 квадратов со степенью готовности 32%.

«Год начала строительства объекта – 1971. Первоначальное функциональное назначение – пионерский лагерь. В настоящее время строительство не ведется, проектная документация отсутствует, ограничения прав и обременения не зарегистрированы», - сказано в сопутствующей документации.

Здесь же представлены некоторые характеристики земельного участка, который расположен в границах водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы Черного моря.

Рядом с участком проходят сети электроснабжения, а вот водовод несколько удален.

«Начальная цена 6,65 млн рублей. Шаг аукциона – 332,1 тыс. рублей, что составляет 4,99 % начальной цены продажи. Задаток составляет 1,33 млн. рублей», - сказано в документе.

Потенциальным участникам аукциона предлагается подавать заявки в период с 20 апреля до 15 мая. Аукцион состоится 20 мая в 10.00 в электронной форме.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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