Общество
Усиление ветра ожидается в Крыму в ближайшее время
Синоптики предупредили об усилении ветра в Крыму, ухудшение погоды ожидается в течение дня.
Об этом сообщили в главном управлении МЧС по республике со ссылкой на Крымский гидрометцентр.
«В связи с прохождением южного циклона… в течение суток 20 апреля в Крыму ожидаются дожди, местами очень сильные. 20 апреля усиление юго-западного ветра 17-22 м/с, порыв 23-28 м/с», – говорится в штормовом предупреждении.
Спасатели напомнили о необходимости соблюдения правил безопасности во время сильного ветра и дождя.
По данным гидрометцентра, сегодня в Крыму до 15 градусов тепла.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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