Усиление ветра ожидается в Крыму в ближайшее время

Синоптики предупредили об усилении ветра в Крыму, ухудшение погоды ожидается в течение дня.

Об этом сообщили в главном управлении МЧС по республике со ссылкой на Крымский гидрометцентр.

«В связи с прохождением южного циклона… в течение суток 20 апреля в Крыму ожидаются дожди, местами очень сильные. 20 апреля усиление юго-западного ветра 17-22 м/с, порыв 23-28 м/с», – говорится в штормовом предупреждении.

Спасатели напомнили о необходимости соблюдения правил безопасности во время сильного ветра и дождя.

По данным гидрометцентра, сегодня в Крыму до 15 градусов тепла.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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