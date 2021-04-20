Суд отправил в колонию крымчанина, который 10 лет уклонялся от оплаты алиментов

Суд Крыма назначил реальный срок лишения свободы жителю Советского района за неуплату средств на содержание несовершеннолетнего ребенка.

Судом установлено, что еще в июле 2011 года суд обязал отца выплачивать средства на содержание своего малолетнего сына, 2010 года рождения, однако принимать участие в содержании своего ребенка отец не торопился. Время шло, задолженность по алиментным платежам росла.

В декабре 2017 года мировой судья привлек к ответственности нерадивого отца, обязав его в принудительном порядке отработать 9 месяцев на исправительных работах, с выплатой из заработной платы осужденного удержаний в доход государства в размере 5 процентов. В сентябре 2019 года районный суд назначил этому родителю условное наказание в виде лишения свободы на срок 4 месяца, с испытательным сроком 2 года.

Но это ничего не изменило в отношении отца к своим родительским обязанностям: добровольно помощи на содержание ребенка он не оказывал, мер к погашению задолженности не принимал. В июне 2020 года за неисполнение родителем обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетнего сына мировой судья обязал молодого человека отработать 70 часов обязательных работ, посвятив общественно полезным работам до четырех часов в день. По состоянию на начало октября 2020 года задолженность отца перед сыном составила 774,4 тысяч рублей.

Несмотря на обязанность родителей содержать своих несовершеннолетних детей (ст.80 СК РФ) и решение суда выплачивать алименты на содержание своего ребенка, молодой человек не производилоплату средств на содержание своего сына. В судебном заседании подсудимый свою вину признал.

При избрании вида и размера наказания суд учел характер и степень общественной опасности преступления, личность виновного, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, а также влияние назначенного наказания на исправление лица и на условия жизни его семьи. Приговором суда 33-летний неплательщик алиментов признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.157 УК РФ, и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 8 месяцев с отбыванием наказания в колонии-поселении.

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