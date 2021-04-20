Совмин Крыма распорядился освоить еще одну заповедную территорию, а потом вдруг передумал

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В Крыму пришлось срочно гасить конфликт вокруг очередного уникального места: сначала чиновники выдали разрешение на его «освоение», а потом волшебным образом передумали.

На западном берегу Крыма еще остались участки, не тронутые агрессивной цивилизацией. Местные жители стараются, как могут, сохранить то, что было дано природой. Жители Штормового и Поповки (Сакский район) несколько лет назад обратились к крымским чиновникам, и те, в ответ на народную инициативу, пообещали оставить неприкосновенным уголком природы территорию вокруг озера Ойбурское, создав там особо охраняемую природную территорию (ООПТ), природоохранную зону регионального значения.

Вроде бы все согласны, результаты общественных слушаний известны, но официального статуса природный парк Ойбурский до сих пор не получил.

Однако председатель Совета министров РК Юрий Гоцанюк подписал распоряжение № 312-р. В нем говорится, что ООО «Паралия» разрешено размещение различных объектов на участках общей площадью 15 га, расположенных на территории Штормовского сельского поселения.

Среди объектов (общим числом 32), которые собирается разместить там «Паралия», указаны: пункты проката велосипедов, роликов, самокатов, велопарков, нестационарных объектов для организации обслуживания зон отдыха населения. В том числе – на пляжных территориях в прибрежных защитных полосах, водных объектах. Будут установлены теневые навесы, аэрарии, солярии, кабинки для переодевания, душевые кабинки, временные павильоны и киоски, туалеты, питьевые фонтанчики), пункты проката инвентаря, площадки для пикников, танцев и прочее подобное.

То есть кому-то отдали для освоения большую пляжную территорию на западном берегу Крыма, где с угрожающей настойчивостью на протяжении последних лет появляются масштабные инвестиционные проекты, которые тревожат местных жителей непредсказуемыми для побережья последствиями.

Кого же пустили на дикий берег? ООО «Паралия» зарегистрировано 29 июня 2020 года в селе Молочное Сакского района, а уже в октябре администрация района хлопотала за него, приложив к своему заключению схему границ предполагаемых к использованию земель на кадастровом плане.

«Паралия» имеет уставный капитал 10 тыс руб и одного штатного работника. Основным видом деятельности заявлены аренда и управление имуществом. Руководителем и единственным владельцем небольшого, но удачливого общества является Нина Степановна Пермякова. Никаких других упоминаний о ней в базе ЕГРЮЛ нет. Почему неизвестному и новому в бизнесе человеку так легко удалось добиться расположения районных властей и распоряжения Совмина – неизвестно. Если опустить версию личной заинтересованности чиновников, остается предположение: случайное совпадение имен. В городе Евпатории (а это, по сути, тоже Сакский район) много лет на поприще культуры работает Нина Петровна Пермякова – она была депутатом крымского парламента и даже до 2019 года возглавляла в Госсовете Крыма комитет по культуре и вопросам охраны культурного наследия.

Через три недели после судьбоносного распоряжения правительства Крыма по Ойбурскому озеру «пошли волны». Возможно, ветер подул со стороны Форосского парка, и чиновники решили, что еще один скандал накануне выборов им не нужен. Возможно, директиву дал глава Крыма Сергей Аксенов. И тот же Гоцанюк на своей странице в Facebook написал: «Учитывая недоработку должностных лиц администрации Сакского района при рассмотрении возможности размещения объектов благоустройства, предлагаемых ООО «Паралия», и отзыве ранее выданного администрацией заключения, главой Республики Крым принято решение об отмене указанного распоряжения Совета министров РК».

Далее глава Cовмина сообщил, что по итогам экологического обследования территории вокруг озера Ойбурское, будут установлены границы ландшафтно-рекреационного парка «Ойбурский» и пообещал: «ведется работа по подготовке проекта распоряжения Совета министров Республики Крым о признании утратившим силу распоряжения Совета министров...»

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