Самый богатый депутат парламента Крыма заработала за год 161,6 млн рублей

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Самый богатый депутат Госсовета Крыма – представитель ЛДПР Светлана Шабельникова – заработала за год 161,6 млн рублей.

Об этом сказано в ее декларации, опубликованной на сайте парламента республики. Первое место по состоятельности Шабельникова занимает второй год подряд, но в 2019 году ее доход был меньше на 24,6 млн рублей.

На втором месте по доходам среди депутатов крымского парламента по итогам 2020 года оказался заместитель директора по коммерческим вопросам ООО «ТПК «Центрмаркетстрой» Николай Янаки – 71,5 млн рублей (61,8 млн рублей годом ранее). На третьем месте, как и в прошлом году, директор ООО «Новое и доступное жилье» Олег Свешников. Он заработал 41,7 млн рублей (28,6 млн в 2019 году).

Среди заместителей председателя Госсовета Крыма больше всех заработал первый вице-спикер Ефим Фикс – 6 млн рублей (6,7 млн годом ранее). Его супруга – 112,9 тысячи рублей (104 тысячи в 2019 году). На втором месте по доходам – вице-спикер Эдип Гафаров с 4,9 млн рублей заработанных за 2020 год (3,8 млн рублей годом ранее). А вот доходы его супруги резко упали за прошедшие 12 месяцев – с 18,9 млн в 2019 году до 494 тысяч в 2020 году.

Вице-спикер Алла Пономаренко заработала 2,5 млн рублей (1,6 млн в 2019 году), ее супруг – 1,3 млн (1,2 млн годом ранее). Вице-спикер Владимир Бобков заработал 2,2 млн рублей против 2,4 млн годом ранее. Доходы снизились и у его супруги – с 34,2 млн до 32,5 млн рублей.

Стремительнее всего в этом году доходы выросли у Олега Дрягина (заместителя директора ООО «АккоРитейл») – с 1,6 млн рублей до 7,6 млн рублей. А вот у Юрия Булки доходы резко сократились – с 500 тысяч рублей до 22,5 тысячи рублей в этом году. Зато у него появился «Камаз» 55111.

Доходы жен или мужей нескольких депутатов значительно превышали их собственные. Помимо Бобкова, это еще и Дмитрий Каширин, супруга которого заработала 6,1 млн рублей, а он сам – 407 тысяч; Алексей Гусев – его жена получила 7,6 млн рублей за год, а он – 1,7 млн; Оксана Сергиенко – ее муж заработал 7,7 млн рублей, а она – 1,7 млн; а также Чингиз Якубов – жена заработала 10,8 млн рублей, а он – 2,8 млн.

Спикер Госсовета Крыма Владимир Константинов за год увеличил свой доход на 3,3 млн рублей, в 2020 году он заработал 25,3 млн рублей.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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