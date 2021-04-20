Россия ограничила полеты на Крымом и Черным морем

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Ограничения на полеты над частью полуострова и моря введены на четыре дня - до воскресенья.

Россия объявила о введении ограничений на полеты над частью Крыма и Черного моря с 20 по 24 апреля. Об этом говорится в международном извещении для пилотов (NOTAM).

«Объявлен район временно опасным для полетов воздушных судов», - говорится в документе.

В зону ограничения полетов до высоты 19 тысяч метров входит воздушное пространство над южной частью Крыма (от Севастополя до Феодосии), прилегающими к Южному берегу Крыма территориальными водами, а также над частью международных вод Черного моря.

Ранее Россия закрыла до ноября проход иностранных военных кораблей и других государственных судов в ряде районов Черного моря.

МИД Украины выразил по решительный протест по данному поводу.

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