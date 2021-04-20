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Россия ограничила полеты на Крымом и Черным морем
фото © Новости Крыма
Ограничения на полеты над частью полуострова и моря введены на четыре дня - до воскресенья.
Россия объявила о введении ограничений на полеты над частью Крыма и Черного моря с 20 по 24 апреля. Об этом говорится в международном извещении для пилотов (NOTAM).
«Объявлен район временно опасным для полетов воздушных судов», - говорится в документе.
В зону ограничения полетов до высоты 19 тысяч метров входит воздушное пространство над южной частью Крыма (от Севастополя до Феодосии), прилегающими к Южному берегу Крыма территориальными водами, а также над частью международных вод Черного моря.
Ранее Россия закрыла до ноября проход иностранных военных кораблей и других государственных судов в ряде районов Черного моря.
МИД Украины выразил по решительный протест по данному поводу.
В тексте использованы материалы: Корреспондент
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